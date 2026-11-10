W środę, 11 listopada, w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały godzinowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W przypadku przemysłu będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy, a dla wszystkich kategorii odbiorców — harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące od 1,5 do 4 serii.

W „Ukrenergo” wyjaśniono, że ograniczenia są związane ze skutkami rosyjskich ataków na system energetyczny. Energetycy nadal naprawiają uszkodzone urządzenia i sieci.

Aktualne harmonogramy można sprawdzić na oficjalnych stronach regionalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: Ukrenergo

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści uderzyli w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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