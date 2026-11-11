12 ноября в Украине будут проводиться почасовые отключения электроэнергии

В четверг, 12 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать ограничения электроснабжения.

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до трёх смен.

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Источник: Укрэнерго

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

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