12 listopada w Ukrainie będą miały miejsce godzinowe przerwy w dostawie prądu

W czwartek, 12 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.

W przypadku odbiorców przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy, a dla wszystkich kategorii odbiorców — godzinowe przerwy w dostawach obejmujące od jednej do trzech tur.

Przyczyną ograniczeń są skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Źródło: Ukrenergo

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści uderzyli w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równie i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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