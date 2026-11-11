12 listopada w Ukrainie będą miały miejsce godzinowe przerwy w dostawie prądu
W czwartek, 12 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.
W przypadku odbiorców przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy, a dla wszystkich kategorii odbiorców — godzinowe przerwy w dostawach obejmujące od jednej do trzech tur.
Przyczyną ograniczeń są skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.
Źródło: Ukrenergo
9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści uderzyli w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równie i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.
Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.