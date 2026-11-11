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Новости Энергетика

Россия атаковала шесть крупных электроподстанций в четырёх областях Украины — Корецкий

UA NEWS 11 Ноября 2026 13:40
Россия атаковала шесть крупных электроподстанций в четырёх областях Украины — Корецкий

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли удары по шести крупным электроподстанциям в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Об атаке сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

 

«В Кировоградской и Ровенской областях повреждены линии электропередачи различного класса напряжения. В Кривом Роге россияне нанесли удар по предприятию теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Тепловики и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в городе», — написал Корецкий в Telegram-канале.

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Также, по его словам, помимо объектов энергетики, враг наносил удары по железной дороге в Днепропетровской и Житомирской областях, в Херсонской в результате удара авиабомбой пострадало здание школы, а в Харькове повреждены пять многоквартирных домов.

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«На данный момент известно о как минимум 14 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал премьер.

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9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. 

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

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