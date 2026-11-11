Rosja zaatakowała sześć dużych podstacji elektroenergetycznych w czterech obwodach Ukrainy — Korecki

W nocy z 10 na 11 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na sześć dużych podstacji elektroenergetycznych w obwodach winnickim, kirowogradzkim, żytomierskim i czerkaskim. O ataku poinformował premier Ukrainy Siergiej Korecki.

„W obwodach kirowogradzkim i rówieńskim uszkodzono linie elektroenergetyczne o różnych klasach napięcia. W Krywym Rogu Rosjanie zaatakowali przedsiębiorstwo ciepłownicze, co spowodowało problemy z dostawą ciepła do budynków mieszkalnych. Pracownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych i energetycznych robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła w mieście” – napisał Korecki na swoim kanale w Telegramie.

Ponadto, jak dodał, oprócz obiektów energetycznych wróg uderzył w infrastrukturę kolejową w obwodach dniepropetrowskim i żytomierskim, w obwodzie chersońskim w wyniku uderzenia bomby lotniczej ucierpiał budynek szkoły, a w Charkowie uszkodzonych zostało pięć budynków wielorodzinnych.

„Na chwilę obecną wiadomo o co najmniej 14 poszkodowanych. Otrzymują oni niezbędną pomoc medyczną” – napisał premier.

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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