Египет попросил поставщиков перенести на 2027 год пять из 15 партий сжиженного природного газа, запланированных на ноябрь. Решение приняли на фоне роста расходов на импорт СПГ и сокращения внутренней добычи газа, сообщает OilPrice.

Расходы на импорт

По словам неназванного правительственного чиновника, которого цитирует Asharq Bloomberg, стоимость одного груза СПГ с сентября выросла на величину до 100% и превысила 100 млн долларов. С июля Египет уже отсрочил примерно 15 грузов СПГ.

Министерство нефти заложило 10,1 млрд долларов на импорт СПГ в финансовом году, начавшемся 1 июля. По состоянию на 6 октября было потрачено 5,8 млрд долларов, а на ноябрьские грузы предусмотрели около 1 млрд долларов.

Чтобы сократить расходы, Египетская генеральная нефтяная корпорация EGPC приобрела шесть партий высокосернистого мазута с поставкой в ноябре и декабре. Импорт мазута в страну рос с апреля и в октябре превысил 640 тыс. тонн. QatarEnergy сохраняет режим форс-мажора в отношении поставок СПГ с апреля, а 28 октября продлила его до конца декабря.

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Сокращение добычи

Добыча природного газа в Египте в августе снизилась до 3,63 млрд кубических футов в сутки. OilPrice связывает это с тем, что старые месторождения истощаются быстрее, чем запускаются новые скважины.

В июле страна впервые зафиксировала превышение импорта газа над собственной добычей. В августе импорт составил 3,44 млрд кубических футов в сутки: 2,24 млрд кубических футов СПГ и 1,2 млрд кубических футов трубопроводного газа из Израиля.

Разведка и возобновляемая энергетика

Египет продлил до 14 декабря срок подачи заявок на 14 разведочных блоков в Западной пустыне, Суэцком заливе, Средиземном море, дельте Нила и на севере Синая. Страна также планирует довести долю возобновляемой энергетики в производстве электроэнергии до 45% к 2028 году. Министр финансов Ахмед Кучук в октябре заявил, что каждый гигаватт новых солнечных, ветровых или атомных мощностей может сэкономить стране около 250 млн долларов на импорте газа.

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