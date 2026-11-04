В Германии энергетическая компания LEAG должна получить 1,75 млрд евро за досрочное закрытие старых угольных электростанций. Компания производит электроэнергию в Лужице.

Средства на переоборудование

Как сообщает Der Spiegel, LEAG также получит средства для переоборудования этих энергоблоков в газовые электростанции. Таким образом, для старых угольных мощностей предусмотрены выплаты как за досрочное прекращение работы, так и за их конверсию.

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Оценка автора комментария

Материал Der Spiegel является комментарием Штефана Шульца. Автор поднимает вопрос о том, может ли сочетание компенсации за досрочное закрытие угольных электростанций и финансирования их переоборудования на газ соответствовать правовым требованиям.

Это оценка автора комментария, а не установленный юридический вывод. В доступном описании публикации не приведены подробности о сумме средств на переоборудование или сроках его проведения.

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