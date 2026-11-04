W Niemczech firma energetyczna LEAG ma otrzymać 1,75 mld euro za przedwczesne zamknięcie starych elektrowni węglowych. Firma produkuje energię elektryczną na Łużycach.

Środki na przebudowę

Jak informuje Der Spiegel, LEAG otrzyma również środki na przebudowę tych bloków energetycznych na elektrownie gazowe. Tym samym dla starych mocy węglowych przewidziano wypłaty zarówno za przedwczesne zakończenie działalności, jak i za ich konwersję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena autora komentarza

Materiał Der Spiegel jest komentarzem Stefana Schulza. Autor stawia pytanie, czy połączenie rekompensaty za przedwczesne zamknięcie elektrowni węglowych i finansowania ich przebudowy na gaz może spełniać wymogi prawne.

Jest to ocena autora komentarza, a nie ustalony wniosek prawny. W dostępnym opisie publikacji nie podano szczegółów dotyczących kwoty środków na przebudowę ani terminu jej realizacji.

Czytaj nas na