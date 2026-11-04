W Niemczech zużycie lekkiego oleju opałowego w okresie od stycznia do września 2026 roku spadło o ponad 38% rok do roku. Z powodu wysokich cen konsumenci zmniejszali zapasy i dokupowali jedynie niewielkie ilości paliwa — informuje Der Spiegel, powołując się na Niemiecką Grupę Roboczą ds. Bilansów Energetycznych (AGEB).

Całkowite zużycie energii spada

AGEB prognozuje, że w całym 2026 roku całkowite zużycie energii w kraju spadnie o prawie 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Emisje dwutlenku węgla związane ze zużyciem energii, według oceny grupy, zmniejszą się o prawie 4%.

Prognoza opiera się na danych za pierwsze dziewięć miesięcy roku. W tym okresie zużycie energii w Niemczech spadło o 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Eksperci wyjaśniają spadek słabą dynamiką gospodarczą i znacznym wzrostem cen energii.

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Zużycie produktów naftowych spadło

Łączne zużycie produktów naftowych od stycznia do września zmniejszyło się o ponad 12%. Popyt na benzynę spadł o 4%, na olej napędowy — o ponad 9%, a na paliwo lotnicze — o 3%. Dostawy surowców dla przemysłu chemicznego zmniejszyły się o około 5%.

Jednocześnie zużycie gazu ziemnego wzrosło o 0,8%, a węgla kamiennego — o ponad 8%. Wykorzystanie węgla w elektrowniach zwiększyło się o 7,2%, a przemysł metalurgiczny również zużył nieco więcej węgla. Wskaźnik dla odnawialnych źródeł energii wzrósł o 5,7%.

Udział odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii w Niemczech w ciągu dziewięciu miesięcy wyniósł 22,5%, wobec 20,5% rok wcześniej. Na ropę naftową, gaz ziemny i węgiel przypadło łącznie 75,5% zużycia energii. W tym okresie kraj wyeksportował więcej energii elektrycznej, niż importował: saldo wyniosło 1,9 terawatogodziny.

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