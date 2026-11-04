W Wielkiej Brytanii planuje się przyznać regulatorowi energetycznemu Ofgem nowe uprawnienia do przeciwdziałania narzucaniu gospodarstwom domowym i firmom zawyżonych umów energetycznych. Jak informuje The Guardian, odpowiednie przepisy znajdą się w ustawie o niezależności energetycznej, która ma zostać przedstawiona w środę, 4 listopada.

Ofgem będzie mógł żądać wypłaty rekompensat, nakładać grzywny oraz zakazywać działalności operatorom, którzy naruszyli zasady i narzucali firmom oraz gospodarstwom domowym zbyt drogie umowy. Regulator otrzyma również uprawnienia do ograniczania wypłat dla kierownictwa spółek energetycznych, jeśli dostawcy lub brokerzy będą naruszać wymogi.

Regulacja brokerów

Firmy zawierające umowy na dostawy energii często korzystają z brokerów, aby znaleźć korzystne warunki. W przeciwieństwie do pośredników na rynkach kredytów hipotecznych czy ubezpieczeń brokerzy energii w większości nie są regulowani.

Według rządu nieuczciwi brokerzy mogli nakłaniać małe firmy do zawierania zbyt drogich umów i otrzymywać ukryte prowizje. Pod nadzór Ofgem mają trafić brokerzy energii oraz serwisy porównujące ceny. Oczekuje się, że dzięki zwalczaniu ukrytych prowizji i niewłaściwej sprzedaży usług pomoże to firmom oszczędzać ponad 100 mln funtów rocznie.

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Ministerka energii Miatta Fahnbulleh oświadczyła, że konsumenci nie powinni ponosić strat z powodu działań firm energetycznych ani walczyć o sprawiedliwe traktowanie, gdy pojawiają się problemy. Jej zdaniem kierownicy, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań wobec klientów, nie powinni otrzymywać wysokich premii kosztem rodzin i przedsiębiorstw.

Efektywność energetyczna i szczelinowanie hydrauliczne

Ustawa przewiduje również wzmocnienie uprawnień władz lokalnych wobec właścicieli nieruchomości na wynajem, którzy nie przestrzegają norm efektywności energetycznej. Będą mogli otrzymać grzywny do 30 tys. funtów. Od 2020 roku zakazane jest wynajmowanie nieruchomości o klasie efektywności energetycznej niższej niż E, jeśli właściciel nie może potwierdzić prawa do wyjątku.

Oddzielnie rząd planuje wprowadzić moratorium na szczelinowanie hydrauliczne, zaprzestając wydawania nowych licencji na działalność na lądzie w Anglii. Ograniczenia nie będą dotyczyć operacji niskowolumenowych oraz tzw. proppant squeeze. Przedstawiciel Friends of the Earth Tony Bosworth nazwał to próbą pozostawienia branży furtki, podczas gdy rząd oświadczył, że nie ma dowodów na podobne ryzyko takich operacji w porównaniu ze szczelinowaniem hydraulicznym na dużą skalę.

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