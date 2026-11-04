У Британії Ofgem планують надати право штрафувати енергоброкерів — The Guardian

У Великій Британії енергетичного регулятора Ofgem планують наділити новими повноваженнями для протидії нав’язуванню домогосподарствам і компаніям завищених енергетичних контрактів. Як повідомляє The Guardian, відповідні положення міститиме законопроєкт про енергетичну незалежність, який мають представити у середу, 4 листопада.

Ofgem зможе вимагати виплати компенсацій, накладати штрафи та забороняти діяльність операторів, які порушили правила й нав’язували бізнесу та домогосподарствам надто дорогі контракти. Регулятор також отримає повноваження обмежувати виплати керівникам енергокомпаній, якщо постачальники або брокери порушуватимуть вимоги.

Регулювання брокерів

Компанії, що укладають договори на постачання енергії, часто залучають брокерів для пошуку вигідних умов. На відміну від посередників на ринках іпотеки чи страхування, енергетичні брокери переважно не регулюються.

За даними уряду, недобросовісні брокери могли схиляти малий бізнес до укладення надто дорогих контрактів і отримувати приховані комісії. Під нагляд Ofgem мають перейти енергетичні брокери та сервіси порівняння цін. Очікується, що це допоможе бізнесу заощаджувати понад 100 млн фунтів стерлінгів щороку завдяки боротьбі з прихованими комісіями та неналежним продажем послуг.

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Міністерка енергетики Міатта Фанбулле заявила, що споживачі не мають зазнавати збитків через дії енергетичних компаній або виборювати справедливе ставлення, коли виникають проблеми. За її словами, керівники, які не виконують зобов’язань перед клієнтами, не повинні отримувати великі бонуси коштом родин і підприємств.

Енергоефективність і фрекінг

Законопроєкт також передбачає посилення повноважень місцевої влади щодо орендодавців, які не дотримуються стандартів енергоефективності. Їм зможуть призначати штрафи до 30 тис. фунтів стерлінгів. Із 2020 року заборонено здавати в оренду нерухомість із рейтингом енергоефективності нижче E, якщо орендодавець не може підтвердити право на виняток.

Окремо уряд планує запровадити мораторій на фрекінг, припинивши видачу нових ліцензій для діяльності на суходолі в Англії. Обмеження не поширюватимуться на низькооб’ємні операції та так званий proppant squeeze. Представник Friends of the Earth Тоні Босворт назвав це спробою залишити для галузі лазівку, тоді як уряд заявив, що не має доказів аналогічних ризиків таких операцій порівняно з високооб’ємним фрекінгом.

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