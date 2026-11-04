英国计划赋予能源监管机构Ofgem新的权力，以打击向家庭和企业强行推销价格过高的能源合同。据《卫报》报道，相关条款将被纳入计划于11月4日星期三提交的《能源独立法案》。

Ofgem将能够要求支付赔偿、处以罚款，并禁止违反规定、向企业和家庭强行推销过于昂贵合同的运营商开展业务。如果供应商或经纪商违反要求，监管机构还将获得限制能源公司高管薪酬的权力。

经纪商监管

签订能源供应合同的公司通常会聘请经纪商寻找有利条件。与抵押贷款或保险市场的中介机构不同，能源经纪商大多不受监管。

政府称，不良经纪商可能诱导小企业签订过于昂贵的合同，并收取隐性佣金。能源经纪商和价格比较服务将被纳入Ofgem的监管。预计通过打击隐性佣金和不当销售服务，这将帮助企业每年节省超过1亿英镑。

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能源大臣米亚塔·法恩布勒表示，消费者不应因能源公司的行为蒙受损失，也不应在出现问题时不得不争取公平对待。她说，未能履行对客户义务的高管不应以家庭和企业的利益为代价获得高额奖金。

能源效率与水力压裂

该法案还规定加强地方政府针对未遵守能源效率标准的出租人的权力。其可被处以最高3万英镑的罚款。自2020年以来，除非出租人能够证明有权获得豁免，否则禁止出租能源效率评级低于E的房产。

此外，政府计划对水力压裂实施暂停令，停止在英格兰陆地上发放新的作业许可证。这些限制不适用于低量作业和所谓的proppant squeeze。地球之友组织代表托尼·博斯沃思称，这是试图为该行业留下漏洞；而政府表示，没有证据表明与高量水力压裂相比，这类作业存在类似风险。

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