В Великобритании энергетического регулятора Ofgem планируют наделить новыми полномочиями для противодействия навязыванию домохозяйствам и компаниям завышенных энергетических контрактов. Как сообщает The Guardian, соответствующие положения будут содержаться в законопроекте об энергетической независимости, который должны представить в среду, 4 ноября.

Ofgem сможет требовать выплаты компенсаций, налагать штрафы и запрещать деятельность операторам, нарушившим правила и навязывавшим бизнесу и домохозяйствам чрезмерно дорогие контракты. Регулятор также получит полномочия ограничивать выплаты руководителям энергетических компаний, если поставщики или брокеры будут нарушать требования.

Регулирование брокеров

Компании, заключающие договоры на поставку энергии, часто привлекают брокеров для поиска выгодных условий. В отличие от посредников на рынках ипотеки или страхования, энергетические брокеры в основном не регулируются.

По данным правительства, недобросовестные брокеры могли склонять малый бизнес к заключению чрезмерно дорогих контрактов и получать скрытые комиссии. Под надзор Ofgem должны перейти энергетические брокеры и сервисы сравнения цен. Ожидается, что это поможет бизнесу ежегодно экономить более 100 млн фунтов стерлингов благодаря борьбе со скрытыми комиссиями и ненадлежащей продажей услуг.

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Министр энергетики Миата Фанбулле заявила, что потребители не должны нести убытки из-за действий энергетических компаний или добиваться справедливого отношения, когда возникают проблемы. По ее словам, руководители, не выполняющие обязательств перед клиентами, не должны получать большие бонусы за счет семей и предприятий.

Энергоэффективность и фрекинг

Законопроект также предусматривает усиление полномочий местных властей в отношении арендодателей, не соблюдающих стандарты энергоэффективности. Им смогут назначать штрафы до 30 тыс. фунтов стерлингов. С 2020 года запрещено сдавать в аренду недвижимость с рейтингом энергоэффективности ниже E, если арендодатель не может подтвердить право на исключение.

Отдельно правительство планирует ввести мораторий на фрекинг, прекратив выдачу новых лицензий на деятельность на суше в Англии. Ограничения не будут распространяться на низкообъемные операции и так называемый proppant squeeze. Представитель Friends of the Earth Тони Босворт назвал это попыткой оставить для отрасли лазейку, тогда как правительство заявило, что не располагает доказательствами аналогичных рисков таких операций по сравнению с высокообъемным фрекингом.

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