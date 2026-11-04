Film: Rosyjskie ataki zmusiły ukraińskie elektrownie jądrowe do ograniczenia produkcji energii elektrycznej

Ukraińskie elektrownie jądrowe zmniejszyły moc wytwarzania energii w wyniku zakrojonych na szeroką skalę i systematycznych ataków Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym w środę na Telegramie powrót elektrowni jądrowych do nominalnych parametrów pracy będzie przebiegał stopniowo, gdy tylko energetycy naprawią uszkodzone w wyniku ostrzałów sieci.

Ogólnie rzecz biorąc, w systemie energetycznym na poranek, w wyniku rosyjskich ataków skierowanych między innymi na obiekty wytwórcze i podstacje, część odbiorców w obwodach winnickim, żytomierskim, zaporoskim, kirowogradzkim, charkowskim i chersońskim pozostaje bez prądu.

„Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie stołecznym. W Kijowie i na obwodzie kijowskim operatorzy systemów dystrybucji stosują ograniczenia sieciowe. Mamy do czynienia z poważnymi uszkodzeniami sprzętu energetycznego. Ponadto w obwodzie charkowskim obecnie obowiązywają awaryjne odcięcia zasilania z powodu spadku napięcia w sieci wysokonapięciowej w wyniku wcześniejszych ataków Federacji Rosyjskiej” – zaznaczyło ministerstwo.

Podkreślono, że ekipy naprawcze energetyków pracują przez całą dobę nad przywróceniem stabilnego zasilania we wszystkich regionach, w których pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

Również firma DTEK informuje, że w obwodzie kijowskim na polecenie Ukenergo wprowadzono awaryjne odcięcia zasilania.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada odcięto zasilanie głównych obiektów wodociągowych Kyivvodokanal.

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