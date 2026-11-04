视频：俄罗斯的袭击迫使乌克兰核电站削减发电量

由于俄罗斯对能源基础设施的大规模、系统性袭击，乌克兰核电站已降低了发电能力。乌克兰能源部通报了这一情况。

根据该部周三在Telegram上的公告，一旦能源部门修复因炮击而受损的电网，核电站将逐步恢复至额定运行水平。

截至周三上午，由于俄罗斯针对发电设施和变电站等目标的袭击， 文尼察、日托米尔、扎波罗热、基洛沃格勒、哈尔科夫和赫尔松等地区的部分用户已断电。

“首都地区的情况最为严峻。在基辅市及基辅州，配电系统运营商正在实施电网限电措施。 电力设备遭受了严重破坏。此外，由于此前俄罗斯联邦的袭击导致高压电网电压下降，哈尔科夫州目前也迫不得已实施了紧急限电措施，”该部指出。

该部强调，电力维修队伍正在全天候工作，致力于在安全形势允许的所有地区恢复稳定的供电。

DTEK公司还通报称，根据乌克兰国家电力公司的指令，基辅州已实施紧急限电措施。

回顾此前，11月3日，俄罗斯曾对乌克兰发动大规模导弹和无人机袭击。由于敌方袭击及首都电力基础设施受损，11月3日基辅自来水公司（Kyivvodokanal）的主要供水设施曾一度断电。

基辅因电力枢纽受损正设立取暖点——克利奇科

基辅有轨电车和无轨电车已完全停运，并增开了公交车。

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