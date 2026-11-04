立陶宛部长称没有Orlen计划退出的相关信息——RMF24

立陶宛经济与创新部长埃德维纳斯·格里克沙斯表示，他没有关于Orlen集团计划退出该国的信息。据RMF24报道，他是在回应公司管理层有关马热伊基艾炼油厂未来的声明时作出上述表态的。

立陶宛部长的立场

格里克沙斯表示，立陶宛方面没有足够的数据来考虑不同情景。这位部长指出，目前尚不清楚此类事态发展究竟可能意味着什么，以及可能导致什么结果。他补充说，目前不应赋予这一议题过多的重要性。

Orlen分析在马热伊基艾的投资

前一天，Orlen负责人伊雷内乌什·丰法拉向PAP Biznes表示，公司正在分析为完成马热伊基艾炼油厂深度炼油装置项目而追加支出的可行性。他称，另一种选择是放弃投资，并面临关闭这家立陶宛炼油厂的风险。

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据接近该公司的消息人士称，完成该项目还缺少6亿至7亿美元。在过去20年中，Orlen集团在收购和现代化改造该工厂方面投入了超过50亿美元：约23亿美元用于收购，28亿美元用于现代化改造。在此期间，Orlen Lietuva累计获得约10亿美元利润。

丰法拉从纯粹的财务角度将该资产评估为严重无利可图。他表示，该工厂的平均年度净利润约为5000万美元，与投入资金的规模不相称。他还指出，近年来，该企业继续运营的理由是没有出现额外亏损。

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