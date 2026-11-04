Министр экономики и инноваций Литвы Эдвинас Грикшас заявил, что не располагает информацией о планируемом уходе группы Orlen из страны. Так он отреагировал на заявления руководства компании о будущем нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе, сообщает RMF24.

Позиция литовского министра

По словам Грикшаса, литовская сторона не имеет достаточно данных, чтобы рассматривать различные сценарии. Министр отметил, что сейчас неясно, что именно могли бы означать такие варианты развития событий и к чему они могут привести. Он добавил, что пока не стоит придавать этой теме чрезмерное значение.

Orlen анализирует инвестиции в Мажейкяе

Накануне глава Orlen Иренеуш Фонфара сообщил PAP Biznes, что компания анализирует целесообразность дополнительных расходов для завершения проекта установки глубокой переработки нефти на НПЗ в Мажейкяе. В качестве альтернативы он назвал отказ от инвестиций и риск закрытия литовского нефтеперерабатывающего завода.

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По данным источников, близких к компании, для завершения проекта не хватает от 600 до 700 млн долларов. За последние 20 лет группа Orlen вложила в приобретение и модернизацию завода более 5 млрд долларов: около 2,3 млрд долларов в покупку и 2,8 млрд долларов в модернизацию. За этот период Orlen Lietuva суммарно получила около 1 млрд долларов прибыли.

Фонфара оценил этот актив как глубоко нерентабельный с сугубо финансовой точки зрения. По его словам, средняя годовая чистая прибыль завода составляла около 50 млн долларов и не соответствовала масштабу вложенных средств. Он также отметил, что в последние годы работу предприятия оправдывало отсутствие дополнительных убытков.

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