Испанская энергетическая компания Moeve договорилась продать подразделениям индонезийской государственной Pertamina свои активы по добыче нефти и газа в Алжире. Сделка предусматривает выход Moeve из добывающего бизнеса по всему миру, сообщает OilPrice.

Месторождения в бассейне Беркин

Moeve продаёт все свои доли в наземных месторождениях бассейна Беркин, где она не была оператором: Rhourde el Khrouf, Bir el Msana и Ourhoud. Завершение передачи каждого из активов зависит от выполнения обычных для таких сделок условий, в том числе получения необходимых разрешений от алжирских властей.

Финансовые детали сделки стороны не раскрыли. Компания заявила, что продолжит искать в Алжире возможности для развития возобновляемой энергетики, зелёного водорода и его производных, а также других проектов энергетического перехода и промышленного, нефтехимического, химического и коммерческого сотрудничества.

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Дальнейшая деятельность Moeve

Moeve сменила название с Cepsa в 2024 году. Почти 62% компании принадлежит суверенному инвестиционному фонду ОАЭ Mubadala. В компании также отметили, что её дальнейшие инициативы в Алжире будут опираться на длительное сотрудничество с государственной Sonatrach.

Несмотря на выход из добычи, Moeve сохранит нефтеперерабатывающий бизнес в Испании. За первые девять месяцев 2026 года показатель базовой прибыли компании, или core earnings, удвоился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года благодаря высокой марже переработки, увеличению загрузки мощностей и объёмов производства. На прошлой неделе Moeve и португальская Galp прекратили переговоры о возможном объединении своих нефтеперерабатывающих активов и активов розничной продажи топлива.

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