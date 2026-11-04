西班牙能源公司Moeve已同意向印度尼西亚国有企业Pertamina的子公司出售其在阿尔及利亚的石油和天然气生产资产。该交易意味着Moeve将退出全球上游业务，OilPrice报道。

伯金盆地的油田

Moeve正在出售其在伯金盆地陆上油田的全部权益，该公司在这些油田并非运营商：Rhourde el Khrouf、Bir el Msana和Ourhoud。每项资产转让的完成均取决于满足此类交易的惯常条件，包括获得阿尔及利亚当局的必要批准。

双方未披露交易的财务细节。该公司表示，将继续在阿尔及利亚寻找发展可再生能源、绿氢及其衍生品的机会，以及其他能源转型项目和工业、石化、化工及商业合作机会。

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Moeve的后续业务

Moeve于2024年由Cepsa更名而来。该公司近62%的股份由阿联酋主权投资基金Mubadala持有。该公司还表示，其在阿尔及利亚的后续举措将依托与国有企业Sonatrach的长期合作。

尽管退出上游业务，Moeve将保留其在西班牙的炼油业务。2026年前九个月，该公司的基础利润指标，即core earnings，较上年同期翻了一番，原因是炼油利润率高、产能利用率提高以及产量增加。上周，Moeve与葡萄牙Galp终止了有关可能合并双方炼油和燃料零售资产的谈判。

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