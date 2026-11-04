Hiszpańska firma energetyczna Moeve uzgodniła sprzedaż swoich aktywów wydobycia ropy naftowej i gazu w Algierii spółkom zależnym indonezyjskiej państwowej Pertaminy. Umowa zakłada wyjście Moeve z działalności wydobywczej na całym świecie, podaje OilPrice.

Złoża w basenie Berkine

Moeve sprzedaje wszystkie swoje udziały w lądowych złożach basenu Berkine, gdzie nie była operatorem: Rhourde el Khrouf, Bir el Msana i Ourhoud. Finalizacja transferu każdego z aktywów zależy od spełnienia warunków zwyczajowo wymaganych przy takich transakcjach, w tym uzyskania niezbędnych zezwoleń od algierskich władz.

Strony nie ujawniły szczegółów finansowych transakcji. Firma oświadczyła, że będzie nadal poszukiwać w Algierii możliwości rozwoju energii odnawialnej, zielonego wodoru i jego pochodnych, a także innych projektów transformacji energetycznej oraz współpracy przemysłowej, petrochemicznej, chemicznej i handlowej.

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Dalsza działalność Moeve

Moeve zmieniła nazwę z Cepsa w 2024 roku. Prawie 62% spółki należy do suwerennego funduszu inwestycyjnego ZEA Mubadala. Firma poinformowała również, że jej przyszłe inicjatywy w Algierii będą opierać się na długotrwałej współpracy z państwową spółką Sonatrach.

Pomimo wyjścia z działalności wydobywczej Moeve zachowa biznes rafineryjny w Hiszpanii. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku wskaźnik podstawowego zysku spółki, czyli core earnings, podwoił się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dzięki wysokim marżom rafineryjnym, zwiększeniu wykorzystania mocy i wolumenów produkcji. W ubiegłym tygodniu Moeve i portugalski Galp zakończyły rozmowy dotyczące możliwego połączenia ich aktywów rafineryjnych i detalicznej sprzedaży paliw.

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