На фоне промежуточных выборов в США цена нефти Brent снизилась на 8,47% — до 94,83 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate потеряла 7,5% и торговалась по 88,88 доллара. С начала недели оба сорта подешевели более чем на 15%, поскольку рынки искали сигналы о дальнейшем курсе США в войне с Ираном, сообщает The National.

Реакция рынка на выборы

По итогам промежуточных выборов Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом США. Это усилило неопределенность относительно политического курса президента Дональда Трампа, в частности в отношении конфликта с Ираном.

Результаты голосования рассматриваются как сигнал недовольства американских избирателей высокой инфляцией и резким ростом цен на топливо вследствие войны. Федеральная резервная система США на прошлой неделе сохранила процентные ставки без изменений после их повышения в сентябре для сдерживания инфляции.

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Переговоры и Ормузский пролив

Соруководитель инвестиционного направления дубайской финансовой компании Klay Group Алиасгар Тамбавала заявил, что цены на нефть могут стабилизироваться, если усилятся ожидания сокращения военного участия США в Иране. По его мнению, этому также будут способствовать деэскалация и улучшение безопасности в Ормузском проливе.

Снижение цен произошло несмотря на подтверждение Вашингтоном ограниченных ударов по иранскому острову Кешм в понедельник. Тегеран, со своей стороны, заявил о перехвате беспилотников в этом районе.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновились при посредничестве Катара и Пакистана, однако четких сигналов относительно следующих шагов нет. По данным издания, верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что ожидания изменения политики США после выборов ошибочны. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаеи также предостерег Вашингтон от новых военных действий.

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