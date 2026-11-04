W związku z wyborami uzupełniającymi w USA cena ropy Brent spadła o 8,47% — do 94,83 dolara za baryłkę, a amerykańska West Texas Intermediate straciła 7,5% i była notowana po 88,88 dolara. Od początku tygodnia oba gatunki potaniały o ponad 15%, ponieważ rynki szukały sygnałów dotyczących dalszego kursu USA w wojnie z Iranem, informuje The National.

Reakcja rynku na wybory

W wyniku wyborów uzupełniających Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. Zwiększyło to niepewność co do kursu politycznego prezydenta Donalda Trumpa, w szczególności w odniesieniu do konfliktu z Iranem.

Wyniki głosowania są postrzegane jako sygnał niezadowolenia amerykańskich wyborców z wysokiej inflacji i gwałtownego wzrostu cen paliw w następstwie wojny. Rezerwa Federalna USA w ubiegłym tygodniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian po ich podwyższeniu we wrześniu w celu ograniczenia inflacji.

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Rozmowy i Cieśnina Ormuz

Aliasgar Tambawala, współkierujący pionem inwestycyjnym dubajskiej firmy finansowej Klay Group, powiedział, że ceny ropy mogą się ustabilizować, jeśli wzrosną oczekiwania ograniczenia zaangażowania militarnego USA w Iranie. Jego zdaniem sprzyjać temu będą również deeskalacja i poprawa bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz.

Spadek cen nastąpił mimo potwierdzenia przez Waszyngton ograniczonych uderzeń na irańską wyspę Keszm w poniedziałek. Teheran ze swojej strony oświadczył, że przechwycił drony w tym rejonie.

Rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem zostały wznowione za pośrednictwem Kataru i Pakistanu, jednak nie ma wyraźnych sygnałów dotyczących kolejnych kroków. Według publikacji najwyższy przywódca Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei oświadczył, że oczekiwania zmiany polityki USA po wyborach są błędne. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagaei również ostrzegł Waszyngton przed nowymi działaniami wojskowymi.

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