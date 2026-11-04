美国选举后布伦特原油跌至每桶94.83美元——《国家报》

在美国中期选举背景下，布伦特原油价格下跌8.47%，至每桶94.83美元；美国西得州中质原油下跌7.5%，交易价格为88.88美元。自本周初以来，这两个油种均下跌超过15%，因为市场正在寻找有关美国在对伊朗战争中后续方针的信号，《国家报》报道。

市场对选举的反应

中期选举结果显示，民主党获得了美国众议院和参议院的控制权。这加剧了围绕总统唐纳德·特朗普政策方针的不确定性，尤其是有关与伊朗冲突的政策。

投票结果被视为美国选民对高通胀以及战争导致燃油价格大幅上涨感到不满的信号。美国联邦储备系统上周维持利率不变，此前曾于9月加息以遏制通胀。

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谈判与霍尔木兹海峡

迪拜金融公司Klay Group投资部门联席主管阿利亚斯加尔·坦巴瓦拉表示，如果市场对美国减少在伊朗军事参与的预期增强，油价可能会稳定下来。在他看来，缓和局势以及霍尔木兹海峡安全状况改善也将有助于此。

尽管华盛顿确认周一对伊朗格什姆岛实施了有限打击，油价仍然下跌。德黑兰则表示，在该地区拦截了无人机。

华盛顿与德黑兰之间的谈判在卡塔尔和巴基斯坦斡旋下恢复，但对于下一步行动尚无明确信号。据该报报道，伊朗最高领袖阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊表示，期待美国在选举后改变政策是错误的。伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃伊也警告华盛顿不要采取新的军事行动。

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