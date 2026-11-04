美国新泽西州州长米基·谢里尔呼吁港口和码头运营商不要购买或卸载俄罗斯燃料。她表示，这些燃料正运往美国东海岸。她警告称，此类操作的参与者可能面临民事或刑事责任。

致港口运营商的呼吁

据OilPrice报道，谢里尔在致运营商的信中呼吁拒绝卸载装载俄罗斯柴油的油轮。她表示，新泽西州将运用其法律和监管权力，阻止这种燃料经由该州进入。

据州长称，侵略国俄罗斯已向美国派出数艘装载柴油的油轮，其中至少一艘可能正驶向新泽西州海岸。谢里尔还表示，她称为《Russian Oil Act》的法律并未赋予美国总统或财政部通过许可证无限制解除制裁的权力。她警告不要从这种燃料贸易中获利。

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柴油进口和燃料价格

据该媒体报道，10月初，美国总统唐纳德·特朗普的政府允许进口俄罗斯柴油，理由是在炼油中断和供应有限的背景下，希望降低工业燃料价格。

根据AAA的数据，周二美国柴油平均价格约为每加仑6.29美元，而几周前为6.50美元。Phillips 66执行副总裁布莱恩·曼德尔告诉分析师，俄罗斯现有的馏分油数量不足以对全球短缺产生显著影响。

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