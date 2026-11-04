Gubernatorka amerykańskiego stanu New Jersey Mikie Sherrill wezwała operatorów portów i terminali, aby nie kupowali ani nie rozładowywali rosyjskiego paliwa, które — jak powiedziała — zmierza ku wschodniemu wybrzeżu USA. Ostrzegła przed możliwą odpowiedzialnością cywilną lub karną uczestników takich operacji.

Apel do operatorów portów

Jak informuje OilPrice, w liście do operatorów Sherrill wezwała do odmowy rozładunku tankowców z rosyjskim dieslem. Oświadczyła, że New Jersey wykorzysta swoje uprawnienia prawne i regulacyjne, aby nie dopuścić do napływu tego paliwa przez stan.

Według gubernatorki państwo-agresor Rosja wysłało do USA kilka tankowców z dieslem, a co najmniej jeden z nich może zmierzać ku wybrzeżu New Jersey. Sherrill oświadczyła również, że ustawa, którą nazwała Russian Oil Act, nie daje prezydentowi USA ani Departamentowi Skarbu nieograniczonych uprawnień do znoszenia sankcji za pomocą licencji. Ostrzegła przed czerpaniem zysków z handlu tym paliwem.

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Import diesla i ceny paliw

Według publikacji na początku października administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwoliła na import rosyjskiego diesla do kraju, wyjaśniając to dążeniem do obniżenia cen paliwa przemysłowego w obliczu zakłóceń w rafinacji ropy i ograniczonej podaży.

Według AAA we wtorek średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła około 6,29 dolara za galon, wobec 6,50 dolara kilka tygodni wcześniej. Wiceprezes wykonawczy Phillips 66 Brian Mandell powiedział analitykom, że dostępne w Rosji ilości destylatów są niewystarczające, aby znacząco wpłynąć na globalny niedobór.

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