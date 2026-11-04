Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл призвала операторов портов и терминалов не покупать и не разгружать российское топливо, которое, по ее словам, направляется к восточному побережью США. Она предупредила о возможной гражданской или уголовной ответственности участников таких операций.

Обращение к операторам портов

Как сообщает OilPrice, в письме операторам Шеррилл призвала отказывать в разгрузке танкерам с российским дизелем. Она заявила, что Нью-Джерси использует юридические и регуляторные полномочия, чтобы не допустить поступления этого топлива через штат.

По словам губернатора, государство-агрессор Россия направило в США несколько танкеров с дизелем, и как минимум один из них может следовать к побережью Нью-Джерси. Шеррилл также заявила, что закон, который она назвала Russian Oil Act, не предоставляет президенту США или Министерству финансов неограниченных полномочий отменять санкции с помощью лицензий. Она предостерегла от получения прибыли от торговли этим топливом.

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Импорт дизеля и цены на топливо

По данным издания, в начале октября администрация президента США Дональда Трампа разрешила импорт российского дизеля в страну, объяснив это стремлением снизить цены на промышленное топливо на фоне сбоев в нефтепереработке и ограниченного предложения.

По данным AAA, во вторник средняя цена дизельного топлива в США составляла около 6,29 доллара за галлон против 6,50 доллара несколькими неделями ранее. Исполнительный вице-президент Phillips 66 Брайан Манделл заявил аналитикам, что имеющихся в России объемов дистиллятов недостаточно, чтобы существенно повлиять на глобальный дефицит.

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