Нафта Brent впала до $94,83 за барель після виборів у США — The National

На тлі проміжних виборів у США ціна нафти Brent знизилася на 8,47% — до 94,83 долара за барель, а американська West Texas Intermediate втратила 7,5% і торгувалася по 88,88 долара. Обидва сорти від початку тижня подешевшали більш ніж на 15%, оскільки ринки шукали сигнали щодо подальшого курсу США у війні з Іраном, повідомляє The National.

Реакція ринку на вибори

За підсумками проміжних виборів Демократична партія здобула контроль над Палатою представників і Сенатом США. Це посилило невизначеність щодо політичного курсу президента Дональда Трампа, зокрема стосовно конфлікту з Іраном.

Результати голосування розглядають як сигнал невдоволення американських виборців високою інфляцією та різким зростанням цін на пальне внаслідок війни. Федеральна резервна система США минулого тижня зберегла процентні ставки без змін після їх підвищення у вересні для стримування інфляції.

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Переговори та Ормузька протока

Співкерівник інвестиційного напряму дубайської фінансової компанії Klay Group Аліасгар Тамбавала заявив, що ціни на нафту можуть стабілізуватися, якщо посиляться очікування скорочення військової участі США в Ірані. На його думку, цьому також сприятимуть деескалація та поліпшення безпеки в Ормузькій протоці.

Зниження цін відбулося попри підтвердження Вашингтоном обмежених ударів по іранському острову Кешм у понеділок. Тегеран зі свого боку заявив про перехоплення безпілотників у цьому районі.

Переговори між Вашингтоном і Тегераном відновилися за посередництва Катару та Пакистану, однак чітких сигналів щодо наступних кроків немає. За даними видання, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що очікування зміни політики США після виборів є помилковими. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаеї також застеріг Вашингтон від нових військових дій.

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