Видео: Российские удары вынудили АЭС Украины сократить выработку электроэнергии

Украинские атомные электростанции снизили мощность генерации из-за масштабных и систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Согласно его сообщению в Telegram в среду, возвращение к номинальным показателям работы АЭС будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные в результате обстрелов сети.

В целом в энергосистеме по состоянию на утро из-за российских атак, направленных в том числе на объекты генерации и подстанции, осталась без электричества часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

«Самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Имеются серьезные повреждения энергооборудования. Также аварийные отключения в настоящее время вынужденно действуют в Харьковской области из-за снижения уровня напряжения в высоковольтной сети в результате предыдущих атак РФ», — отметило министерство.

Оно подчеркнуло, что ремонтные бригады энергетиков круглосуточно работают над восстановлением стабильного электроснабжения во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В ДТЭК также сообщают, что в Киевской области по распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения.

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала».

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