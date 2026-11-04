Ceny ropy wzrosły w środę podczas zmiennych notowań, ponieważ inwestorzy oczekiwali dalszych kroków Stanów Zjednoczonych w wojnie z Iranem. Kontrakty terminowe na Brent o godz. 05:10 czasu GMT zdrożały o 82 centy, czyli 0,8%, do 104,42 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate zyskała 50 centów, czyli 0,5%, osiągając 96,59 dolara za baryłkę i odrabiając wcześniejszy spadek, informuje Asharq Al-Awsat.

Ryzyka dla dostaw

Poprzedniego dnia Brent zamknął notowania na najniższym poziomie od niemal czterech tygodni, gdy traderzy oceniali perspektywy rozmów o zakończeniu wojen w Ukrainie i Iranie. Priyanka Sachdeva, szefowa działu analiz rynkowych w Phillip Nova, stwierdziła, że sprzeczne sygnały od prezydenta USA Donalda Trumpa — kontynuacja uderzeń wojskowych przy jednoczesnych oświadczeniach o braku planów natychmiastowej eskalacji — utrudniają ocenę dalszego ruchu cen.

Jej zdaniem utrzymują się ryzyka zakłóceń dostaw przez Cieśninę Ormuz. Amerykański urzędnik poinformował o „obronnych” uderzeniach USA na irańską wyspę Keszm, wymierzonych w rakiety ziemia–powietrze, które były wykorzystywane przeciwko amerykańskim obiektom. Inny urzędnik powiedział, że uderzenia prawdopodobnie były ograniczone i nie wskazywały na powrót do działań bojowych na dużą skalę.

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Zapasy ropy w USA

Dodatkowego wsparcia cenom udzielił spadek zapasów ropy naftowej w USA. Według danych Amerykańskiego Instytutu Naftowego, na które powołały się źródła rynkowe, w tygodniu zakończonym 30 października zapasy zmniejszyły się o 5,27 mln baryłek. Ośmiu analityków ankietowanych przez Reutersa oczekiwało średnio wzrostu zapasów o 880 tys. baryłek.

Zapasy benzyny wzrosły w ciągu tygodnia o 1,43 mln baryłek, natomiast zapasy destylatów spadły o 1,19 mln baryłek. Analitycy Haitong Futures określili te dane jako ogólnie korzystne dla cen ropy, zaznaczając, że zapasy oleju napędowego pozostają ograniczone.

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