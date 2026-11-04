W Pakistanie rząd obniżył cenę benzyny o 5,45 rupii pakistańskiej za litr, a oleju napędowego wysokoprężnego (HSD) — o 3,68 rupii. Od 4 listopada benzyna będzie kosztować 369,06 rupii za litr, a HSD — 391,52 rupii, informuje Dawn, powołując się na komunikat pakistańskiego Urzędu Regulacji Ropy i Gazu.

Podatki i wkład rafinerii

Według publikacji rząd nadal pobiera 114 rupii podatków i opłat od każdego litra benzyny oraz 100 rupii od litra oleju napędowego.

Władze ogłosiły również 30-dniowe porozumienie, zgodnie z którym przedsiębiorstwa rafineryjne poniosą łączne obciążenie w wysokości 15 mld rupii w ramach opłaty od produktów naftowych. Według oceny rządu mechanizm ten powinien umożliwić obniżenie ceny benzyny dla konsumentów o 14,71 rupii za litr.

Minister ds. przemysłu naftowego Ali Pervaiz Malik oświadczył, że władze pracują nad wprowadzeniem podobnego systemu dla skroplonego gazu naftowego.

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Ceny niższe niż kwietniowe maksima

Cena HSD spadła w porównaniu z maksimum wynoszącym 520,35 rupii za litr, odnotowanym 3 kwietnia. Tego samego dnia cena benzyny osiągnęła szczyt na poziomie 458,41 rupii za litr.

We wtorek spadły również notowania ropy na światowych rynkach. Kontrakty terminowe na Brent straciły 2% i kosztowały 103,14 dolara za baryłkę, podczas gdy amerykańska WTI potaniała o 1% — do 95,79 dolara.

W Pakistanie benzyna jest wykorzystywana głównie w prywatnym transporcie, małych samochodach, rikszach i pojazdach dwukołowych. Olej napędowy stosuje się w ciężkim transporcie, elektrowniach i dużych generatorach.

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