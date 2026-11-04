В Пакистане правительство снизило цену бензина на 5,45 пакистанской рупии за литр, а дизельного топлива высокой скорости (HSD) — на 3,68 рупии. С 4 ноября бензин будет стоить 369,06 рупии за литр, а HSD — 391,52 рупии, сообщает Dawn со ссылкой на уведомление Управления по регулированию нефти и газа Пакистана.

Налоги и вклад нефтепереработчиков

По данным издания, правительство продолжает взимать 114 рупий налогов и сборов с каждого литра бензина и 100 рупий — с литра дизельного топлива.

Власти также объявили о 30-дневной договоренности, согласно которой нефтеперерабатывающие предприятия возьмут на себя совокупную нагрузку в 15 млрд рупий в рамках сбора на нефтепродукты. По оценке правительства, этот механизм должен позволить снизить цену бензина для потребителей на 14,71 рупии за литр.

Министр нефтяной промышленности Али Первез Малик заявил, что власти работают над внедрением аналогичной системы для сжиженного нефтяного газа.

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Цены ниже апрельских пиков

Стоимость HSD снизилась по сравнению с максимумом в 520,35 рупии за литр, зафиксированным 3 апреля. В тот же день цена бензина достигла пика в 458,41 рупии за литр.

Во вторник котировки нефти на мировых рынках также снизились. Фьючерсы на Brent потеряли 2% и стоили 103,14 доллара за баррель, тогда как американская WTI подешевела на 1% — до 95,79 доллара.

В Пакистане бензин преимущественно используется в частном транспорте, небольших автомобилях, рикшах и двухколесных транспортных средствах. Дизельное топливо применяется в тяжелом транспорте, на электростанциях и в крупных генераторах.

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