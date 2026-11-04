巴基斯坦汽油每升降价5.45卢比——Dawn

巴基斯坦政府将汽油价格每升下调5.45巴基斯坦卢比，将高速柴油（HSD）价格下调3.68卢比。据《黎明报》报道，援引巴基斯坦石油和天然气监管局的通知，自11月4日起，汽油价格将为每升369.06卢比，HSD价格将为每升391.52卢比。

税费和炼油企业的承担

据该报报道，政府继续对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比。

当局还宣布了一项为期30天的安排，根据该安排，炼油企业将在石油产品征费框架内承担总计150亿卢比的负担。政府估计，这一机制应能使消费者购买汽油的价格每升降低14.71卢比。

石油工业部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，当局正在研究为液化石油气引入类似制度。

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价格低于4月高点

HSD价格已较4月3日录得的每升520.35卢比高点下降。同日，汽油价格达到每升458.41卢比的峰值。

周二，国际市场上的油价也出现下跌。布伦特原油期货下跌2%，报每桶103.14美元；美国WTI原油下跌1%，至95.79美元。

在巴基斯坦，汽油主要用于私人交通、小型汽车、人力车和两轮车辆。柴油则用于重型运输、发电厂和大型发电机。

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