Цены на нефть выросли в среду в ходе волатильных торгов, поскольку инвесторы ожидали дальнейших шагов Соединенных Штатов в войне с Ираном. Фьючерсы на Brent по состоянию на 05:10 по Гринвичу подорожали на 82 цента, или на 0,8%, до 104,42 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate прибавила 50 центов, или 0,5%, до 96,59 доллара за баррель, отыграв предыдущее снижение, сообщает Asharq Al-Awsat.

Риски для поставок

Накануне Brent закрылся на самом низком уровне почти за четыре недели: трейдеры оценивали перспективы переговоров о завершении войн в Украине и Иране. Руководитель отдела рыночной аналитики Phillip Nova Приянка Сачдева заявила, что противоречивые сигналы президента США Дональда Трампа — продолжение военных ударов наряду с заявлениями об отсутствии планов немедленной эскалации — осложняют оценку дальнейшего движения цен.

По ее словам, сохраняются риски перебоев с поставками через Ормузский пролив. Американский чиновник сообщил об «оборонных» ударах США по иранскому острову Кешм, направленных против ракет класса «земля — воздух», которые применялись против американских объектов. Другой чиновник сказал, что удары, вероятно, были ограниченными и не свидетельствовали о возвращении к масштабным боевым операциям.

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Запасы нефти в США

Дополнительную поддержку ценам оказало сокращение запасов сырой нефти в США. По данным Американского института нефти, на которые ссылались рыночные источники, за неделю до 30 октября запасы сократились на 5,27 млн баррелей. Восемь аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем ожидали роста запасов на 880 тыс. баррелей.

Запасы бензина за неделю выросли на 1,43 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов сократились на 1,19 млн баррелей. Аналитики Haitong Futures назвали эти данные в целом благоприятными для цен на нефть, отметив, что запасы дизельного топлива остаются ограниченными.

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