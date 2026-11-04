周三油价在震荡交易中上涨，投资者正等待美国在对伊战争中的进一步行动。截至格林尼治时间05:10，布伦特原油期货上涨82美分，涨幅0.8%，至每桶104.42美元。美国西得克萨斯中质原油上涨50美分，涨幅0.5%，至每桶96.59美元，从此前的下跌中回升，Asharq Al-Awsat报道。

供应风险

前一日，布伦特原油收于近四周以来的最低水平，交易员正在评估结束乌克兰和伊朗战争的谈判前景。Phillip Nova市场分析主管普里扬卡·萨奇德瓦表示，美国总统唐纳德·特朗普发出的相互矛盾信号——继续实施军事打击，同时表示没有立即升级局势的计划——使评估价格的进一步走势变得复杂。

她表示，经由霍尔木兹海峡的供应中断风险依然存在。一名美国官员称，美国对伊朗格什姆岛实施了“防御性”打击，目标是曾被用于攻击美国设施的地对空导弹。另一名官员表示，这些打击可能规模有限，并不意味着重返大规模作战行动。

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美国石油库存

美国原油库存下降也为油价提供了额外支撑。据市场消息人士援引美国石油协会的数据，截至10月30日当周，库存减少527万桶。接受路透社调查的8名分析师平均预计，库存将增加88万桶。

汽油库存当周增加143万桶，而馏分油库存减少119万桶。海通期货分析师称，这些数据总体上利好油价，并指出柴油库存仍然有限。

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