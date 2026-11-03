国际能源署表示，霍尔木兹海峡航运中断加剧了中东和北非国家的能源安全风险。由中东战争引发的能源危机暴露了该地区的脆弱性，阿纳多卢通讯社报道。

霍尔木兹海峡是石油和天然气供应的关键通道之一。国际能源署称，这场危机对能源出口国和进口国的影响不同：前者正努力在国际价格高企的情况下维持供应，后者则面临成本急剧上升。

出口国面临的风险

沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国凭借绕开该海峡的管道保住了大部分供应。不过，该机构评估认为，巴林、伊拉克、科威特和卡塔尔更容易受到中断影响。

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伊拉克石油出口减少以及伴生气产量下降，加大了电力行业的压力。该国还因进口受阻和国内产量有限而面临燃料短缺。

进口成本上升

能源进口国正经历成本的大幅增加。埃及、摩洛哥、突尼斯和黎巴嫩在原油、石油产品和天然气方面的月度总支出，在冲突发生后的第一个完整月份3月为46亿美元，6月达到48亿美元。

在黎巴嫩，燃料价格上涨加重了依赖私人发电机的家庭负担。在加沙地带，电力系统已在很大程度上停止运行。国际能源署还指出，能源来源多元化、加强区域能源联系以及发展分布式可再生能源发电的重要性，其中包括屋顶太阳能设施和微电网。

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