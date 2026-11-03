Международное энергетическое агентство заявило, что перебои с судоходством через Ормузский пролив усилили риски для энергетической безопасности стран Ближнего Востока и Северной Африки. Энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, выявил уязвимость региона, сообщает Anadolu Agency.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов поставок нефти и газа. По данным МЭА, кризис по-разному повлиял на экспортеров и импортеров энергоносителей: первые пытаются поддерживать поставки в условиях высоких международных цен, а вторые сталкиваются с резким ростом расходов.

Риски для экспортеров

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сохранили большую часть поставок благодаря трубопроводам, которые обходят пролив. В то же время Бахрейн, Ирак, Кувейт и Катар, по оценке агентства, более уязвимы к перебоям.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сокращение экспорта нефти и снижение добычи попутного газа в Ираке усилили давление на электроэнергетический сектор. Страна также столкнулась с дефицитом топлива из-за нарушений импорта и ограниченного внутреннего производства.

Рост расходов на импорт

Страны, импортирующие энергоносители, испытывают резкое увеличение расходов. Совокупные ежемесячные расходы Египта, Марокко, Туниса и Ливана на сырую нефть, нефтепродукты и природный газ составили 4,6 млрд долларов в марте — первом полном месяце конфликта — и достигли 4,8 млрд долларов в июне.

В Ливане более дорогое топливо увеличивает нагрузку на домохозяйства, зависящие от частных генераторов. В секторе Газа электроэнергетическая система в значительной степени прекратила работу. МЭА также указало на важность диверсификации источников энергии, укрепления региональных энергетических связей и развития распределенной возобновляемой генерации, в частности солнечных установок на крышах и мини-сетей.

Читай нас в