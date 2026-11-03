Międzynarodowa Agencja Energetyczna oświadczyła, że zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz zwiększyły ryzyka dla bezpieczeństwa energetycznego państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie ujawnił podatność regionu na zagrożenia, informuje Anadolu Agency.

Cieśnina Ormuz jest jednym z kluczowych szlaków dostaw ropy naftowej i gazu. Według MAE kryzys w różny sposób wpłynął na eksporterów i importerów energii: pierwsi starają się utrzymać dostawy w warunkach wysokich cen międzynarodowych, a drudzy mierzą się z gwałtownym wzrostem kosztów.

Ryzyka dla eksporterów

Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie utrzymały większość dostaw dzięki rurociągom omijającym cieśninę. Jednocześnie Bahrajn, Irak, Kuwejt i Katar są, według oceny agencji, bardziej narażone na zakłócenia.

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Zmniejszenie eksportu ropy i spadek wydobycia gazu towarzyszącego w Iraku zwiększyły presję na sektor elektroenergetyczny. Kraj ten również stanął w obliczu niedoborów paliwa z powodu zakłóceń w imporcie i ograniczonej produkcji krajowej.

Wzrost kosztów importu

Kraje importujące energię odnotowują gwałtowny wzrost kosztów. Łączne miesięczne wydatki Egiptu, Maroka, Tunezji i Libanu na ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny wyniosły 4,6 mld dolarów w marcu — pierwszym pełnym miesiącu konfliktu — a w czerwcu sięgnęły 4,8 mld dolarów.

W Libanie droższe paliwo zwiększa obciążenie gospodarstw domowych zależnych od prywatnych generatorów. W Strefie Gazy system elektroenergetyczny w dużej mierze przestał działać. MAE wskazała także na znaczenie dywersyfikacji źródeł energii, wzmacniania regionalnych połączeń energetycznych oraz rozwoju rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych na dachach i minisieci.

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