МЕА заявило про енергетичні ризики через перебої в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що перебої із судноплавством через Ормузьку протоку посилили ризики для енергетичної безпеки країн Близького Сходу та Північної Африки. Енергетична криза, спричинена війною на Близькому Сході, оголила вразливість регіону, повідомляє Anadolu Agency.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів постачання нафти й газу. За даними МЕА, криза по-різному вплинула на експортерів та імпортерів енергоносіїв: перші намагаються підтримувати поставки в умовах високих міжнародних цін, а другі стикаються зі стрімким зростанням витрат.

Ризики для експортерів

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати зберегли більшість поставок завдяки трубопроводам, які оминають протоку. Водночас Бахрейн, Ірак, Кувейт і Катар, за оцінкою агентства, більш уразливі до перебоїв.

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Скорочення експорту нафти та зниження видобутку попутного газу в Іраку посилили тиск на електроенергетичний сектор. Країна також зіткнулася з дефіцитом пального через порушення імпорту й обмежене внутрішнє виробництво.

Зростання витрат на імпорт

Країни, що імпортують енергоносії, зазнають різкого збільшення витрат. Сукупні щомісячні витрати Єгипту, Марокко, Тунісу та Лівану на сиру нафту, нафтопродукти й природний газ становили 4,6 млрд доларів у березні — першому повному місяці конфлікту — та сягнули 4,8 млрд доларів у червні.

У Лівані дорожче пальне збільшує навантаження на домогосподарства, які залежать від приватних генераторів. У секторі Гази електроенергетична система значною мірою припинила роботу. МЕА також вказало на важливість диверсифікації джерел енергії, зміцнення регіональних енергетичних зв’язків і розвитку розподіленої відновлюваної генерації, зокрема дахових сонячних установок та мінімереж.

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