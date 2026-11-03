加拿大和欧盟同意开展一项长期联合研究，评估市场条件、基础设施需求以及向欧洲供应加拿大液化天然气的可能性。双方在2026年10月于蒙特利尔举行的加拿大—欧盟峰会上达成了该协议，OilPrice报道。

该倡议是渥太华和布鲁塞尔加强经济与能源联系意图的一部分。该刊物还报道了加拿大与欧盟建立一种拟议的联系成员资格模式，该模式超出普通自由贸易协定的范围，但不 предусматривает 加拿大获得该集团的完全成员资格。

与德国SEFE签订的合同

此前，位于不列颠哥伦比亚省的加拿大Ksi Lisims LNG项目与德国公司SEFE签署了一项为期20年的协议。根据协议条款，SEFE计划每年购买100万吨加拿大LNG，预计将在2030年代初开始交付。

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通过丘吉尔港向欧洲出口LNG的项目也正处于可行性研究和初步规划阶段。马尼托巴省省长瓦布·基纽表示，扩建必要基础设施，包括建设用于装载LNG的海运码头，可能耗资700亿至800亿美元。由于哈德逊湾的冰情，该项目还需要破冰船为船舶护航。

欧盟对天然气的需求正在下降

与此同时，加拿大新出口项目的前景取决于欧洲未来对天然气的需求。据一家布鲁塞尔智库评估，欧盟2025年的天然气消费量比2020年低17%。Electrification Alliance主任阿德里安·希尔表示，欧盟正在迅速减少天然气使用，到下一个十年中期可能会大幅降低LNG的作用。

根据欧盟统计局数据，2026年第二季度，可再生能源占欧盟发电量的54.1%。欧盟还承诺，到2030年将温室气体排放量较1990年水平减少55%，这意味着将进一步减少化石燃料消费。

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