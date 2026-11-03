Канада та ЄС вивчать постачання канадського LNG до Європи — OilPrice

Канада та Європейський Союз домовилися провести довгострокове спільне дослідження ринкових умов, потреб в інфраструктурі та можливостей постачання канадського скрапленого природного газу до Європи. Домовленості досягли під час саміту Канада—ЄС у Монреалі в жовтні 2026 року, повідомляє OilPrice.

Ініціатива є частиною намірів Оттави та Брюсселя зміцнити економічні й енергетичні зв’язки. Видання також пише про запропонований формат асоційованого членства Канади в ЄС, який виходить за межі звичайної угоди про вільну торгівлю, але не передбачає повного членства в блоці.

Контракт із німецькою SEFE

Раніше канадський проєкт Ksi Lisims LNG у Британській Колумбії уклав із німецькою компанією SEFE 20-річну угоду. За її умовами SEFE планує купувати 1 млн тонн канадського LNG на рік, а поставки очікуються на початку 2030-х років.

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Також на етапі техніко-економічного обґрунтування та попереднього планування перебуває проєкт експорту LNG до Європи через порт Черчилл. Прем’єр Манітоби Ваб Кінью заявив, що розширення необхідної інфраструктури, зокрема будівництво морського термінала для завантаження LNG, може коштувати від 70 до 80 млрд доларів. Проєкт також потребував би криголамного супроводу суден через льодову обстановку в Гудзоновій затоці.

Попит на газ у ЄС знижується

Водночас перспективи нових канадських експортних проєктів залежать від майбутнього попиту Європи на газ. За оцінкою брюссельського аналітичного центру, споживання газу в ЄС у 2025 році було на 17% нижчим, ніж у 2020-му. Директор Electrification Alliance Адріан Хіл заявив, що ЄС швидко скорочує використання газу, а до середини наступного десятиліття може суттєво зменшити роль LNG.

За даними Eurostat, у другому кварталі 2026 року відновлювані джерела забезпечили 54,1% виробництва електроенергії в Євросоюзі. ЄС також має зобов’язання до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 55% порівняно з рівнем 1990 року, що передбачає подальше зниження споживання викопного палива.

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