Канада и Европейский Союз договорились провести долгосрочное совместное исследование рыночных условий, потребностей в инфраструктуре и возможностей поставок канадского сжиженного природного газа в Европу. Договоренности были достигнуты во время саммита Канада-ЕС в Монреале в октябре 2026 года, сообщает OilPrice.

Инициатива является частью намерений Оттавы и Брюсселя укрепить экономические и энергетические связи. Издание также пишет о предложенном формате ассоциированного членства Канады в ЕС, который выходит за рамки обычного соглашения о свободной торговле, но не предусматривает полного членства в блоке.

Контракт с немецкой SEFE

Ранее канадский проект Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии заключил с немецкой компанией SEFE 20-летнее соглашение. Согласно его условиям, SEFE планирует покупать 1 млн тонн канадского СПГ в год, а поставки ожидаются в начале 2030-х годов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Также на этапе технико-экономического обоснования и предварительного планирования находится проект экспорта СПГ в Европу через порт Черчилл. Премьер Манитобы Ваб Кинью заявил, что расширение необходимой инфраструктуры, в частности строительство морского терминала для загрузки СПГ, может стоить от 70 до 80 млрд долларов. Проект также потребовал бы ледокольного сопровождения судов из-за ледовой обстановки в Гудзоновом заливе.

Спрос на газ в ЕС снижается

В то же время перспективы новых канадских экспортных проектов зависят от будущего спроса Европы на газ. По оценке брюссельского аналитического центра, потребление газа в ЕС в 2025 году было на 17% ниже, чем в 2020 году. Директор Electrification Alliance Адриан Хилл заявил, что ЕС быстро сокращает использование газа и к середине следующего десятилетия может существенно уменьшить роль СПГ.

По данным Eurostat, во втором квартале 2026 года возобновляемые источники обеспечили 54,1% производства электроэнергии в Европейском Союзе. ЕС также обязался к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, что предполагает дальнейшее снижение потребления ископаемого топлива.

Читай нас в