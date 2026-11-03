Kanada i Unia Europejska uzgodniły przeprowadzenie długoterminowego wspólnego badania warunków rynkowych, potrzeb infrastrukturalnych oraz możliwości dostaw kanadyjskiego skroplonego gazu ziemnego do Europy. Porozumienie osiągnięto podczas szczytu Kanada-UE w Montrealu w październiku 2026 roku, informuje OilPrice.

Inicjatywa jest częścią zamiarów Ottawy i Brukseli dotyczących wzmocnienia więzi gospodarczych i energetycznych. Publikacja pisze również o proponowanym modelu stowarzyszonego członkostwa Kanady w UE, który wykracza poza zwykłą umowę o wolnym handlu, ale nie przewiduje pełnego członkostwa w bloku.

Kontrakt z niemiecką firmą SEFE

Wcześniej kanadyjski projekt Ksi Lisims LNG w Kolumbii Brytyjskiej zawarł 20-letnią umowę z niemiecką firmą SEFE. Zgodnie z jej warunkami SEFE planuje kupować 1 mln ton kanadyjskiego LNG rocznie, a dostawy są oczekiwane na początku lat 30. XXI wieku.

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Na etapie studium wykonalności i wstępnego planowania znajduje się również projekt eksportu LNG do Europy przez port Churchill. Premier Manitoby Wab Kinew oświadczył, że rozbudowa niezbędnej infrastruktury, w tym budowa terminalu morskiego do załadunku LNG, może kosztować od 70 do 80 mld dolarów. Projekt wymagałby również eskorty lodołamaczy dla statków ze względu na warunki lodowe w Zatoce Hudsona.

Popyt na gaz w UE spada

Jednocześnie perspektywy nowych kanadyjskich projektów eksportowych zależą od przyszłego popytu Europy na gaz. Według oceny brukselskiego ośrodka analitycznego zużycie gazu w UE w 2025 roku było o 17% niższe niż w 2020 roku. Dyrektor Electrification Alliance Adrian Hill oświadczył, że UE szybko ogranicza wykorzystanie gazu, a do połowy następnej dekady może znacząco zmniejszyć rolę LNG.

Według danych Eurostatu w drugim kwartale 2026 roku odnawialne źródła zapewniły 54,1% produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. UE zobowiązała się również do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku, co oznacza dalsze ograniczenie zużycia paliw kopalnych.

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