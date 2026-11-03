Na Cyprze deputowani omówili projekt ustawy, zgodnie z którym stacje paliw będą wydawać klientom paragony z wyszczególnieniem podatków, składek i opłat zawartych w cenie paliwa. Inicjatywa ma zwiększyć przejrzystość kształtowania cen, informuje Cyprus Mail.

Co przewiduje inicjatywa

Projekt ustawy złożył deputowany partii DISY Nikos Georgiou. Zgodnie z jego zamysłem konsumenci będą mogli zobaczyć, jaka część ceny każdego litra przypada na koszt produktu, a jaka — na podatki, składki i inne płatności.

Georgiou oświadczył, że w warunkach rosnących kosztów życia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw świadomość konsumentów jest warunkiem przejrzystości, kontroli i zaufania. Jednocześnie przyznał, że sama inicjatywa nie będzie „magicznym rozwiązaniem” i nie obniży cen paliw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcje i ceny paliw

Według Georgiou szczegółowe paragony pomogą śledzić rozliczenia i umożliwią władzom skuteczniejsze monitorowanie rynku. Deputowany partii DIKO Adamos Aspris zaznaczył, że propozycja rodzi szereg praktycznych pytań.

Deputowana partii Alma Irini Charalambidou poparła ten pomysł. Według niej po zatankowaniu samochodu osoba będzie wiedziała, ile środków z ceny paliwa otrzymuje państwo, a ile biznes.

Pod koniec października służba ochrony praw konsumentów oświadczyła, że dziesiątki stacji paliw nie od razu lub nie w pełni uwzględniły w cenach obniżkę podatku państwowego na paliwo opałowe. Na początku września rząd przedłużył do końca listopada obowiązywanie obniżonej stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy — o 8,33 eurocenta za litr. We wtorek średnia cena detaliczna benzyny Unleaded 95 wynosiła 1,713 euro za litr, a oleju napędowego — 2,002 euro.

Czytaj nas na