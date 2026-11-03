W Zjednoczonych Emiratach Arabskich firmy usług naftowych działające na Bliskim Wschodzie poinformowały o wzroście kosztów logistyki, paliwa i personelu w związku z wojną z Iranem. Jak podaje OilPrice, uczestnicy konferencji energetycznej ADIPEC w Abu Zabi oświadczyli, że w przypadku niektórych kontraktów koszty logistyki wzrosły trzykrotnie, koszty paliwa podwoiły się, a koszty wynagrodzeń wzrosły nawet o 40%.

Koszty dostawy sprzętu

Alessandro Bernini, dyrektor generalny włoskiej firmy inżynieryjnej Maire, poinformował, że koszty logistyki w ramach niektórych kontraktów na Bliskim Wschodzie potroiły się, a koszty pracy wzrosły o 30–40%. Jak zaznaczył, ogranicza to marże wykonawców i zwiększa koszt realizacji projektów energetycznych. Bernini ostrzegł również, że dodatkowe koszty mogą ostatecznie wpłynąć na ceny energii i inflację.

Kierownictwo firm powiązało presję finansową z dziewięciomiesięcznym konfliktem, który, jak twierdzą, uszkodził infrastrukturę, spowodował ewakuację pracowników i utrudnił transport sprzętu przez Cieśninę Ormuz. Alessandro Puliti, dyrektor generalny włoskiego wykonawcy energetycznego Saipem, powiedział, że firma przez miesiące znajdowała się w pobliżu Cieśniny Ormuz, oczekując możliwości dostarczenia sprzętu.

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Nierównomierna dynamika w branży

National Energy Services Reunited, działająca w Arabii Saudyjskiej, ZEA, Kuwejcie, Omanie i Iraku, dłużej przechowuje materiały w magazynach, aby zabezpieczyć się przed zakłóceniami dostaw. Dyrektor generalny NESR Sherif Foda zauważył, że wykonawcy często nie mogą odzyskać tych dodatkowych kosztów.

Wyniki finansowe firm pokazują niejednorodną dynamikę. SLB poinformowała o sekwencyjnym wzroście kwartalnych przychodów na Bliskim Wschodzie i w Azji o 9%, do 2,81 mld dolarów, choć było to o 6% mniej niż rok wcześniej. Baker Hughes wykazała 1,26 mld dolarów przychodów z usług naftowych w tych regionach, o 13% mniej rok do roku, częściowo z powodu sprzedaży części działalności.

Wyższe ceny ropy pobudziły dodatkowe odwierty na niektórych rynkach i stworzyły więcej pracy dla firm usługowych. Jednocześnie sprzęt, personel i transport potrzebne do wykonania tych prac znacznie podrożały.

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