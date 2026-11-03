На Кипре депутаты обсудили законопроект, предусматривающий, что автозаправочные станции будут выдавать покупателям чеки с детализацией налогов, взносов и сборов в стоимости топлива. Инициатива призвана сделать формирование цен более прозрачным, сообщает Cyprus Mail.

Что предусматривает инициатива

Законопроект внес депутат партии DISY Никос Георгиу. Согласно его замыслу, потребители смогут видеть, какая часть цены каждого литра приходится на стоимость продукта, а какая — на налоги, взносы и другие платежи.

Георгиу заявил, что в условиях роста стоимости жизни для домохозяйств и бизнеса информированность потребителей является предпосылкой прозрачности, контроля и доверия. В то же время он признал, что сама инициатива не станет «магическим решением» и не снизит цены на топливо.

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Реакции и цены на топливо

По словам Георгиу, детализированные чеки помогут отслеживать выставление счетов и позволят органам власти эффективнее контролировать рынок. Депутат партии DIKO Адамос Асприс отметил, что предложение поднимает ряд практических вопросов.

Депутат партии Alma Ирини Хараламбиду поддержала эту идею. По ее словам, после заправки автомобиля человек будет знать, сколько средств из цены топлива получает государство, а сколько — бизнес.

В конце октября служба защиты прав потребителей заявила, что десятки АЗС не сразу или не полностью отразили в ценах снижение государственного налога на отопительное топливо. В начале сентября правительство продлило до конца ноября действие сниженной ставки акциза на бензин и дизельное топливо — на 8,33 евроцента за литр. Во вторник средняя розничная цена бензина Unleaded 95 составляла 1,713 евро за литр, дизельного топлива — 2,002 евро.

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