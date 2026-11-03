В Берлине премьер федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что запланированное в Германии расширение газовых электростанций приведет к росту счетов за электроэнергию и усилит обеспокоенность конкурентоспособностью промышленности. Об этом он сказал на саммите Politico Competitive Germany Summit, как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на газету Welt.

Плата за резервные мощности

По словам Войдке, операторам будут компенсировать готовность поддерживать генерирующие мощности, даже если электростанции будут работать лишь несколько часов в год. С 2031 года эти выплаты планируют финансировать за счет сбора с потребителей электроэнергии.

Глава Бранденбурга также отметил, что временные субсидии на электроэнергию не обеспечивают достаточной определенности для инвестиций в энергоемкие отрасли промышленности.

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Контракты на мощности

Федеральное сетевое агентство Германии по итогам первого тендера на долгосрочные мощности в электроэнергетике предоставило 11 контрактов. Шесть из них получила компания Leag.

Министр экономики Германии Катерина Райхе приветствовала результаты тендера, заявив, что 41 заявка общей мощностью почти 12 гигаватт продемонстрировала значительный интерес инвесторов. Газовые электростанции должны обеспечивать резервное производство электроэнергии в периоды недостаточной генерации ветровых и солнечных станций, поддерживая запланированный отказ Германии от угля к 2038 году.

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