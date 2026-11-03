Прем’єр Бранденбургу Войдке попередив про здорожчання електрики — Anadolu Agency

У Берліні прем’єр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке заявив, що заплановане в Німеччині розширення газових електростанцій призведе до зростання рахунків за електроенергію та посилить занепокоєння щодо конкурентоспроможності промисловості. Про це він сказав на саміті Politico Competitive Germany Summit, як повідомляє Anadolu Agency із посиланням на газету Welt.

Плата за резервні потужності

За словами Войдке, операторам компенсуватимуть готовність підтримувати генеруючі потужності, навіть якщо електростанції працюватимуть лише кілька годин на рік. Із 2031 року ці виплати планують фінансувати через збір зі споживачів електроенергії.

Очільник Бранденбургу також зазначив, що тимчасові субсидії на електроенергію не забезпечують достатньої визначеності для інвестицій у енергоємні галузі промисловості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контракти на потужності

Федеральне мережеве агентство Німеччини за підсумками першого тендеру на довгострокові потужності в електроенергетиці надало 11 контрактів. Шість із них отримала компанія Leag.

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе привітала результати тендеру, заявивши, що 41 заявка загальною потужністю майже 12 гігаватів засвідчила значний інтерес інвесторів. Газові електростанції мають забезпечувати резервне виробництво електрики в періоди недостатньої генерації вітрових і сонячних станцій, підтримуючи заплановану відмову Німеччини від вугілля до 2038 року.

Читай нас у