W Berlinie premier kraju związkowego Brandenburgia Dietmar Woidke oświadczył, że planowana w Niemczech rozbudowa elektrowni gazowych doprowadzi do wzrostu rachunków za energię elektryczną i pogłębi obawy o konkurencyjność przemysłu. Powiedział to na szczycie Politico Competitive Germany Summit, jak informuje Anadolu Agency, powołując się na gazetę Welt.

Opłata za moce rezerwowe

Według Woidkego operatorzy będą otrzymywać rekompensaty za gotowość do utrzymywania mocy wytwórczych, nawet jeśli elektrownie będą działać tylko kilka godzin rocznie. Od 2031 roku płatności te mają być finansowane z opłaty nakładanej na odbiorców energii elektrycznej.

Szef Brandenburgii zaznaczył również, że tymczasowe subsydia na energię elektryczną nie zapewniają wystarczającej pewności dla inwestycji w energochłonne gałęzie przemysłu.

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Kontrakty mocowe

Niemiecka Federalna Agencja Sieciowa, po pierwszym przetargu na długoterminowe moce w elektroenergetyce, przyznała 11 kontraktów. Sześć z nich otrzymała firma Leag.

Niemiecka minister gospodarki Katherina Reiche z zadowoleniem przyjęła wyniki przetargu, oświadczając, że 41 wniosków o łącznej mocy prawie 12 gigawatów świadczyło o znaczącym zainteresowaniu inwestorów. Elektrownie gazowe mają zapewniać rezerwową produkcję energii elektrycznej w okresach niewystarczającej generacji przez elektrownie wiatrowe i słoneczne, wspierając planowane przez Niemcy odejście od węgla do 2038 roku.

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