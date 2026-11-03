3 listopada rząd Brazylii przedstawił globalną mapę drogową stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych. Dokument proponuje, aby kraje zaczęły już teraz ograniczać zależność od węgla, ropy i gazu, nie czekając na pojawienie się nowych technologii ani na zmiany w gospodarce. Jak informuje The Guardian, brazylijskie władze uważają, że taka transformacja może łączyć się z rozwojem gospodarczym i ograniczaniem ubóstwa.

Zalecenia bez obowiązkowych terminów

Mapa drogowa nie jest wiążąca i nie zawiera terminów ani celów pośrednich. Każdemu krajowi proponuje się samodzielną ocenę poziomu zależności od paliw kopalnych oraz wybór narzędzi transformacji. Przewodniczący szczytu COP30 André Corrêa do Lago oświadczył, że dokumenty te powinny pomóc przenieść punkt ciężkości konferencji klimatycznych ONZ z uzgadniania nowych porozumień na realizację już przyjętych celów. Wezwał również do włączenia do tych prac ministerstw finansów, transportu, energii i infrastruktury.

Wśród zalecanych działań wymieniono pilne ograniczenie spalania i uwalniania gazu do atmosfery w obiektach naftowych i gazowych, zmniejszenie subsydiów na wykorzystywanie lub produkcję paliw kopalnych, a także zwiększanie mocy energetyki odnawialnej. W dokumencie zaznaczono, że metan jako gaz cieplarniany jest 80 razy silniejszy od dwutlenku węgla, dlatego takie działania mogą przynieść natychmiastowy efekt.

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Zastrzeżenia dotyczące tempa transformacji

Profesor nauki o klimacie i polityki klimatycznej w Imperial College London Joeri Rogelj nazwał mapy drogowe krokiem naprzód, jednak zwrócił uwagę na brak jasno określonego tempa zmian, terminów i kluczowych punktów odniesienia. Jego zdaniem pozostawia to niepewność co do działań niezbędnych do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego — ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C, a najlepiej do 1,5°C.

Oddzielna mapa drogowa dla lasów

Brazylia przedstawiła także mapę drogową dotyczącą zakończenia i odwrócenia wylesiania. Powołując się na dane ONZ, wskazano w niej, że na ochronę lasów do 2030 roku może być potrzebne około 300 mld dolarów rocznie, a do 2050 roku — 500 mld dolarów. Obecnie dostępne finansowanie szacowane jest na około 85 mld dolarów rocznie. Dokument podkreśla również znaczenie regulowania handlu między krajami posiadającymi obszary leśne a krajami konsumenckimi, aby utrudnić sprzedaż towarów z wykarczowanych terenów.

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