巴西公布逐步淘汰化石燃料路线图——《卫报》

11月3日，巴西政府公布了一份逐步淘汰化石燃料的全球路线图。该文件建议各国从现在开始减少对煤炭、石油和天然气的依赖，而不是等待新技术出现或经济发生变化。据《卫报》报道，巴西当局认为，这种转型可以与经济发展和减贫相结合。

没有强制期限的建议

该路线图不具约束力，也没有规定最后期限或阶段性指标。建议每个国家自行评估其对化石燃料的依赖程度，并选择转型工具。COP30峰会主席安德烈·科雷亚·杜·拉戈表示，这些文件应有助于将联合国气候会议的重点从商定新安排转向落实已经通过的目标。他还呼吁让财政、交通、能源和基础设施部门参与这项工作。

建议措施包括紧急减少石油和天然气设施的天然气燃烧和向大气排放，减少对化石燃料使用或生产的补贴，以及扩大可再生能源装机容量。文件指出，甲烷作为温室气体的效力是二氧化碳的80倍，因此这些措施可能产生立竿见影的效果。

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对转型速度的担忧

伦敦帝国理工学院气候科学与政策教授约里·罗格利称，这些路线图是向前迈出的一步，但他指出，其中缺乏明确界定的变化速度、期限和关键基准。他认为，这使实现《巴黎协定》目标所需行动仍存在不确定性——将全球变暖限制在远低于2°C的水平，并最好控制在1.5°C以内。

针对森林的单独路线图

巴西还提出了一份关于停止并扭转森林砍伐的路线图。文件援引联合国数据称，到2030年，保护森林每年可能需要约3000亿美元，到2050年则需要5000亿美元。目前可获得的资金估计约为每年850亿美元。该文件还强调，有必要规范拥有森林地区的国家与消费国之间的贸易，以增加销售来自被砍伐地区商品的难度。

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